El Concello saca a licitación el servicio del Plan Concilia para este verano por 90.000 euros

El concejal, Quito Parada, en una imagen de archivo de un Pleno de O Grove Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove sacó a licitación el servicio del Plan Concilia 2026, que incluye el servicio de ludoteca y campamento deportivo para los meses de julio y agosto por un total de 89.820 euros.

El objetivo de este contrato es facilitar a los vecinos y vecinas del municipio la conciliación de la vida laboral y la familiar durante la época estival y, para ello, crear un espacio lúdico, educativo, de calidad y seguro para los menores.

Dada a la amplia variedad de edades a la que se ofrece este servicio se ofrecen dos modalidades. La primera de ellas, la ludoteca, está destinada a los niños y niñas nacidos en los años comprendidos entre el 2018 y el 2022 y se desarrollará en el Colexio das Monxas. El segundo, el campamento deportivo para menores de entre siete y catorce años que tendrá lugar en diferentes instalaciones deportivas municipales.

El procedimiento de adjudicación y tramitación del contrato es urgente ya que, tal y como señalan, la actividad debe comenzar a principios del próximo mes.

Parte del pago del servicio se realiza a través de la cuota a la que hacen frente las familias (155 al mes por la ludoteca y 130 por el campamento) pero, la cuantía restante, que se estima en 25 euros por niño en el primer caso y 8 en el segundo, además de las 25 plazas subvencionadas en su totalidad por Servizos Sociais, la aporta el Concello.

En total, tal y como señaló el concejal de Deportes y Xuventude, Quito Parada, en el último Pleno, la administración pública aporta “unha partida de uns 25.000 euros a este servizo”.