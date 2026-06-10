Buscan a un varón de 35 años en O Grove tras el hallazgo de sus pertenencias en una roca
El dispositivo cuenta con patrullas por cielo, mar y tierra
El hallazgo de unas pertenencias de un varón de 35 años sobre unas rocas de la playa de Lavaxeira de O Grove, mantienen abierto un dispositivo de búsqueda para dar con este hombre.
El aviso al 112 llegó en la tarde de ayer, sobre las 20:00 horas. En la llamada, unos particulares señalaron que en una zona de este arenal meco habían encontrado ropa y un DNI que pertenece a un residente del municipio.
A partir de ese momento se activó el dispositivo que, en un primer momento, contó con efectivos por mar y aire. Así, se movilizó un helicóptero de emergencias y una embarcación perteneciente al Servizo de Gardacostas de Galicia.
La llegada de la noche paralizó la búsqueda pero, a primera hora de esta mañana se volvió a activar.
Así, desde el día de hoy, a los efectivos que iniciaron el dispositivo el martes, se unieron agentes de la Policía Local de O Grove, así como de la Guardia Civil, quiénes actualmente están vigilando por mar, la zona comprendida entre el polígono bateeiro y la entrada a Porto Meloxo.
En tierra, diferentes patrullas recorren cada rincón de la localidad tras haberse trasladado al domicilio del varón y corroborar que nadie se encontraba en su interior.
Por su parte, actualmente el helicóptero Helimer 401, de Salvamento Marítimo, también inspecciona la zona.