Buscan a un varón de 35 años en O Grove tras el hallazgo de sus pertenencias en una roca

Imagen de archivo del helicóptero de Salvamento Marítimo en un dispositivo de búsqueda Gonzalo Salgado

El hallazgo de unas pertenencias de un varón de 35 años sobre unas rocas de la playa de Lavaxeira de O Grove, mantienen abierto un dispositivo de búsqueda para dar con este hombre.

El aviso al 112 llegó en la tarde de ayer, sobre las 20:00 horas. En la llamada, unos particulares señalaron que en una zona de este arenal meco habían encontrado ropa y un DNI que pertenece a un residente del municipio.

A partir de ese momento se activó el dispositivo que, en un primer momento, contó con efectivos por mar y aire. Así, se movilizó un helicóptero de emergencias y una embarcación perteneciente al Servizo de Gardacostas de Galicia.

La llegada de la noche paralizó la búsqueda pero, a primera hora de esta mañana se volvió a activar.

Así, desde el día de hoy, a los efectivos que iniciaron el dispositivo el martes, se unieron agentes de la Policía Local de O Grove, así como de la Guardia Civil, quiénes actualmente están vigilando por mar, la zona comprendida entre el polígono bateeiro y la entrada a Porto Meloxo.

En tierra, diferentes patrullas recorren cada rincón de la localidad tras haberse trasladado al domicilio del varón y corroborar que nadie se encontraba en su interior.

Por su parte, actualmente el helicóptero Helimer 401, de Salvamento Marítimo, también inspecciona la zona.