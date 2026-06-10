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O Grove

Abre el plazo para solicitar autorización para hacer hogueras durante la noche de San Xoán en O Grove

C. Hierro
10/06/2026 20:12
Jóvenes disfrutando de la noche de San Xoán
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El Concello de O Grove abrió hoy, martes, el plazo para solicitar autorización para hacer hogueras durante la noche de San Xoán. Los interesados en celebrar este día alrededor del fuego deben pedir permiso, hasta el próximo viernes 19 de junio, en el Edificio Administrativo. El horario de atención es de nueve de la mañana a dos de la tarde.

Las autorizaciones se publicarán mediante una viso en este mismo lugar a lo largo del lunes, día 22. Además, a quién lo solicite, se le enviará un correo electrónico con la pertinente autorización.

Como en años anteriores, el Concello no autorizará ninguna hoguera en las playas del municipio, a excepción de la tradicional que se prende en la zona de Porto Meloxo.

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