O Grove restringirá el aparcamiento de caravanas en zonas y por horas

Imagen con la que el Concello anuncia esta medida

La reunión del Consello Local de Turismo de O Grove dio luz verde a la última versión de la ordenanza que regulará las autocaravanas en la localidad. Es por ello que, el próximo lunes –día 15 de junio– se celebrará un Pleno Extraordinario que tendrá como uno de los puntos principales, aprobar esta normativa con el objetivo de ejecutarla en el menor tiempo posible.

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Entre las cuestiones más destacadas del reglamento que está previsto que se apruebe la próxima semana señalan que, con el objetivo de proteger determinados espacios de especial sensibilidad ambiental, paisajística, patrimonial o de uso público intensivo, el Concello podrá establecer limitaciones horarias y restricciones al estacionamiento en zonas concretas de la localidad. Además, en playas y otras áreas de ámbito litoral debidamente delimitadas y señalizadas se prohibirá el estacionamiento de estos vehículos entre las 23:00 y las 08:00 horas del día siguiente.

La ordenanza también indica que la parada o el estacionamiento de las caravanas, autocaravanas o campers se deberá de hacer de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación y siempre dentro de los límites marcados para este fin.

Además de normas para los vehículos, la normativa también cuenta con un apartado en el que se detallan los deberes de las personas caravanistas.

Entre ellos destacan, por ejemplo, conducir con respeto a las normas de tráfico y seguridad viaria facilitando, en lo posible el adelantamiento al resto de conductores o abstenerse de producir o emitir ruidos molestos de cualquier tipo, en especial aquellos derivados de aparatos de música, de radios, de televisiones, de generadores de corriente o de animales domésticos, cuando los vehículos se encuentren estacionados en la vía urbana o en las zonas adecuadas y señalizadas para ello.

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Otro apartado es el de infracciones, en el que se diferencian entre las leves (el acceso a fincas por encima de aceras sin licencia o el incumplimiento de la obligación de mantener visible el justificante de la reserva de estacionamiento), graves (emisión de ruidos, vertidos ocasionales de líquidos...) y muy graves (deterioro de mobiliario urbano, estacionamiento en zonas de especial protección medioambiental...).

Las sanciones que recogen van desde los 300 euros a los 6.000, e incluso la expulsión de la autocaravana de la zona de estacionamiento.

PXOM

El otro de los temas que se debatirán en la sesión Plenaria extraordinaria del próximo lunes será la aprobación provisional del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El documento busca de nuevo el sí de la Corporación después de que el 11 de febrero de 2025 se aprobase en el Pleno y, a partir de ahí, tuviera que responder en varias ocasiones correcciones que llegaban desde Costas del Estado.

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“Dende hai dez días temos o okey de Costas aos cambios que fixemos nos informes e por iso temos que levar a Pleno o PXOM para volver a aprobalo provisionalmente”, señaló el alcalde de O Grove, José Cacabelos. Una vez que vuelva a tener el sí de la Corporación, el siguiente paso será “axeitar toda a documentación a eses cambios” para, posteriormente, se puede enviar a Costas y obtener el informe definitivo de esta administración.

Tras conseguir esta memoria, se le adjuntará el documento del PXOM a la Xunta de Galicia para que, finalmente, se le de la luz verde.

Con la aprobación provisional del Plan Xeral de Ordenación Municipal en febrero del 2025 fueron tres las veces que el documento se eleva al Pleno y consigue el aval necesario para llegar a manos del gobierno gallego. En las otras ocasiones, tras alcanzar este paso, siempre se presentaron informes negativos por parte de Patrimonio o Portos de Galicia que impidieron que se pudiese ejecutar.