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O Grove

El artista vigués Álex Cassen elige las vistas a la Lanzada para grabar su primer videoclip

C. Hierro
09/06/2026 18:44
Una imagen del videoclip grabado en O Grove
Una imagen del videoclip grabado en O Grove
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El artista vigués Álex Cassen eligió las vistas de la playa de A Lanzada desde la Finca La Atlántida, en O Grove, para grabar el videoclip del que será su primer single: ‘Las arras’. Con el lanzamiento de este tema, y posteriormente, del disco completo, el cantante marca el inicio de su nueva etapa artística que llega después de que haya publicado dos poemarios (‘Golondrinos’ en 2022 y ‘Algia’ en 2023).

El trabajo, que está previsto que vea la luz a finales del verano, lleva la electrónica por bandera y, a través de ella, presenta una mezcla de ritmos y géneros, con melodías muy pegadizas que no dejarán indiferente al público

Tal y como señala Cassen en las letras que forman este disco, narra sus vivencias de una forma tanto íntima como universal, permitiendo que cualquier oyente pueda sentirse identificado con la historia o los sentimientos que expresa en cada tema.

Idilio con la pantalla

Con la grabación de este vídeo en O Grove, la localidad continúa con su idilio con la pantalla. Así, diferentes puntos del municipio ya han sido las imágenes escogidas para poner vida a las canciones de otros muchos artistas. Además, zonas como la playa de A Barrosa o la batería militar meca, fueron escenarios principales de la exitosa serie 'Punto Nemo'.

Una escena de la segunda temporada de la serie 'Punto Nemo'

La serie ‘Punto Nemo’ rodada en O Grove estrena la última temporada el 17 de abril

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