O Grove sumará dos nuevos baños públicos en Terra de Porto y O Corgo

El alcalde, José Cacabelos, y los concejales, Ángeles Domínguez y Antonio Doña, junto al nuevo sanitario Cedida

O Grove sumará próximamente dos nuevos aseos autolimpiables en las áreas de Terra de Porto y la Praza do Corgo. El contrato de suministración, instalación y puesta en funcionamiento sale a licitación por 98.000 euros y un periodo de ejecución de los trabajos de ocho semanas. Las empresas podrán presentar sus propuestas en los 15 días naturales tras la publicación del anuncio en el perfil del contratante de la sede electrónica del Concello do Grove.

El gobierno municipal expone que el emplazamiento de los urinarios en estas zonas se debe a que ambas constituyen espacios de gran relevancia para la ciudadanía, caracterizándose por un gran tránsito peatonal; también, por ser áreas de esparcimiento y ocio con alta afluencia, especialmente en fines de semana, festivos y temporada turística; y por acoger actividades y eventos de uso intensivo por familias, personas, deportistas y turistas.

Asimismo, con esta actuación lo que se busca es atender a necesidades como la mejora de la calidad de los servicios públicos; la elevada demanda en la temporada estival y mejora de la imagen turística de O Grove como destino de calidad; garantizar la accesibilidad para personas con movilidad reducidad mediante equipamientos adaptados; proporcionar un servicio higiénico y seguro que funcione de manera autónoma durante todo el año; y optimizar los recursos municipales mediante un sistema de autolimpieza que minimiza el mantenimiento.

De esta manera, estos dos nuevos urinarios autolimpiables se suman al ya instalado hace unos meses en Confín –el primero del municipio–, y que tiene un horario de uso de ocho de la mañana a nueve de la noche. Aún así, en su momento el propio alcalde, José Cacabelos, afirmó que “como se pode programar, veremos a medida que os días se fan máis longos e en base á demanda se cambiar o horario e amplialo”.

El de Confín es un baño de “última tecnoloxía” el cual, tras ser usado, “autolímpase en menos de dous minutos, de tal forma que a seguinte persoa que queira utilizalo, vai poder facelo sen ningún problema”, aseguró Cacabelos. El sanitario supuso una inversión de casi 80.000 euros, pero el primer edil afirma que “son investimentos que aínda que a día de hoxe se poden ver un pouco altos, certo é que a medio plazo amortízanse perfectamente”.