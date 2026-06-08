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O Grove

El Concello meco abre el plazo para solicitar ayudas para la compra de material escolar

La partida que invierte el gobierno de O Grove a estas subvenciones es de, como máximo, 10.000 euros

C. Hierro
08/06/2026 22:00
Fachada do Concello de O Grove
Fachada do Concello de O Grove
Mónica Ferreirós
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El Concello de O Grove abrió el plazo para solicitar las ayudas municipales destinadas a la adquisición de libros de texto y material escolar para el próximo curso. La cuantía máxima destinada al pago de estas subvenciones a las familias mecas es de 10.000 euros.

Las personas interesadas en acceder a esta contribución tiene hasta el 30 de este mes para presentar la documentación, ya sea a través de la sede electrónica o directamente en el Registro Municipal situado en el edificio administrativo en la calle Alcalde Xacobe Barral Otero.

Los posibles beneficiados de estas ayudas son alumnos y alumnas de Educación Infantil, Educación Primaria o ESO que estén matriculados en centros sostenidos con fondos públicos del Concello de O Grove. Otro requisito necesario es que esté empadronado en el municipio.

El objetivo de esta iniciativa, señalan desde el gobierno local, es facilitar a los niños y niñas procedentes de familias en condiciones económicas precarias los medios precisos para su promoción en los niveles de enseñanza obligatoria y educación infantil. Además, buscan potenciar la igualdad en el acceso a la educación de todo el alumnado, independientemente de la situación económica que presente su familia.

La cuantía máxima por niño o niña es de 120 euros para aquellos entre 4 y 6 años, 90 para los estudiantes de ESO, 70 para aquellos de Educación Primaria y 50 para los de 0 a tres años.

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