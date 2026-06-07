Aprometur califica como “moi positiva” su presencia en Festur, Turexpo y Salimar en Silleda

Representantes de la asociación en el recinto ferial de Silleda Cedida

La Asociación para Promoción Meca do Turismo, Aprometur, califica como “moi positiva”, además de “productiva”, su presencia promocional en las ferias Festur, Turexpo y Salimar, en el recinto ferial de Silleda.

A través de la campaña “Saborea O Grove”, del 4 al 7 de junio la asociación aprovechó para promocionar los eventos gastronómicos Pinchanogrove, Pinchadoce, Micogrove, Setapas y, como novedad, la Festa do Marisco.

Pero no solo tuvo protagonismo la oferta gastronómica de la península meca, sino que también se le dió visibilidad a otros recursos locales, así como al Yacimiento de Adro Vello y la moneda de la Traslatio.

Además de la promoción en el stand cedido por el Concello do Grove, los representantes de la asociación participaron en workshops y en la bolsa de contratación, donde se reunieron con diferentes turoperadores, quienes, describen, “recibiron con agrado as propostas e mostraron interese nas diferentes opcións” que la entidad llevó hasta Silleda.

La asociación valora muy positivamente el acudir a estos eventos para entrar en la dinámica promocional y crear un escaparate de todo lo que puede ofrecer el municipio como destino fuera de la temporada alta.