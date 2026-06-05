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O Grove

Las obras de impermeabilización y reorganización del Museo da Salga estarán listas este mes

C. Hierro
05/06/2026 18:07
El alcalde de O Grove, José Cacabelos, visitó las obras en el Museo da Salga
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Las obras para mejorar la impermeabilización y reorganizar el espacio del Museo da Salga, tal y como señala el alcalde meco, José Cacabelos, estarán listas este mismo mes. La actuación que se está llevando en este espacio, señala el regidor, consiste en arreglar la totalidad de la cubierta ya que, por su mal estado filtraba el agua al interior, mejorar el sistema de aislamiento y, además, reestructurar el lugar para su futura y esperada reapertura.

“Confiamos en que a finales do mes de xuño estén todos os traballos terminados”, señaló el edil tras la visita a la obra acompañado por el concejal de Mantemento de Espazos Públicos e Zonas Verdes, Antonio Doña.

Esta actuación que se está llevando a cabo, recalcó el regidor meco, permitirá que el espacio museístico ofrezca “unha nova imaxe pero, sobre todo, que non volvamos a ter problemas de filtracións de auga ou humidades”.

Pasado este mes y con estas obras listas, señaló, el Concello comenzará con las obras de “musealización e de mellora” para que en un futuro, no muy lejano, la localidad cuenta con esta nueva infraestructura que ayude a atraer tanto a vecinos como a visitantes en cualquier época del año.

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