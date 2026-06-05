O Grove recibe 90.000 euros de la Diputación para la mejora del pavimento en cinco vías

Imagen de archivo de la subida a Meloxo Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove aprobó en el último Pleno -con el sí del partido del gobierno, PSOE, y la abstención del resto de grupos municipales-el uso de una partida del Plan Extra de la Diputación que asciende a 90.419,18 euros, para la mejora de cinco vías del municipio. Las ubicaciones que serán objeto de esta actuación, señalaron, son la Rúa Bizocas, Rúa Borreiros, Ramal Quinteiro de Temperán, Ramal Reboredo y Villa de Millán.

La elección de estos caminos, señaló el alcalde meco, José Cacabelos, se debe a que, además de ser propiedad municipal (aspecto imprescindible para poder acceder a la subvención provincial) los desperfectos que presentan se deben, tanto a su uso continuado como a los efectos de las inclemencias meteorológicas a lo largo de los años.

La necesidad de llevar a cabo estos trabajos, defendió el regidor, deriva de los daños observados en el firme que presenta, entre otras cosas, fisuras, desgaste superficial, pequeños hundimientos e incluso pérdida de adherencia. Todos estos aspectos, como se recoge en la documentación presentada, hacen que se conviertan en puntos inseguros para la circulación.

El plazo previsto para estos trabajos es de un mes, contando a partir de la fecha de formalización del proyecto y está previsto que se actúe en las cinco vías de manera simultánea.

Teniendo en cuenta las características de cada una de las carreteras escogidas para formar parte de este proyecto, cada una de ellas presentan un presupuesto diferente. Así, por ejemplo, la partida mayor se destinará a la Villa de Millán, ubicación en la que la inversión pasa de los 26.000 euros. Rúa Bizocas se podrá mejorar con una inversión de 10.490 euros y Ramal de Reboredo ascenderá a 9.783.

Las dos últimas, Ramal Quinteiro de Temperán y Rúa Borreiros, cuentan con un presupuesto de 8.475 y 6.733 euros, respectivamente.

Elección de las carreteras

La abstención de los grupos municipales a la moción presentada para llevar a cabo estos trabajos, tal y como indicaron en la sesión Plenaria del pasado miércoles, estuvo relacionada, en parte, con la elección de los viales.

Así, por ejemplo, el portavoz de Esquerda Unida, José Otero, preguntó cuáles habían sido las razones de elegir éstas vías y no otras y, además, criticó que no se hubiera consensuado con el resto de grupos municipales esta decisión.