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O Grove

El incendio de un cuadro eléctrico en O Grove moviliza los servicios de emergencias y bomberos

C. Hierro
05/06/2026 17:30
Imagen de efectivos de Emerxencias de O Grove
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El incendio de un cuadro eléctrico de una vivienda ubicada en la Rúa da Igrexa de O Grove, movilizó a los servicios de emergencias y bomberos.

Según señalan desde el 112 fue la llamada de un particular la que alertó de que, por debajo de una puerta, salía humo. 

En ese momento se activó un operativo formado, además de por Emerxencias de O Grove, por los Bomberos de Ribadumia, el Servizo de Emerxencias de Sanxenxo y agentes de la Guardia Civil.

Las mismas fuentes señalan que, a pesar de que en un principio estaba previsto que acudieran sanitarios, no hizo falta su actuación, ya que no hubo daños personales.

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