El Concello intensifica el control sobre las caravanas pendiente de crear una futura ordenanza

Imagen con la que el Concello anuncia esta medida

El Concello de O Grove inicia una campaña de vigilancia exhaustiva para evitar el estacionamiento y la acampada irregular de autocaravanas en espacios naturales y zonas de especial protección, como pueden ser el entorno de Reboredo, As Pipas u otros puntos próximos a los diferentes arenales.

El gobierno local señala que la Policía Local intensificará el control sobre los vehículos que ocupen estos espacios y desplieguen en ellos elementos propios del camping, así como los que dificulten el tránsito y generen inseguridad.

De la misma manera, el Concello comunica que trabaja en la instalación de nueva señalización para limitar el acceso de vehículos de más de 3.000 kilos en determinados puntos, especialmente en vías estrechas, zonas de Rede Natura o aquellas que presenten mayor sensibilidad ambiental.

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Estas medidas por parte del gobierno meco llegan mientras continúan las reuniones con las diferentes asociaciones turísticas de la localidad y con los partidos de la oposición para lograr crear una ordenanza de caravanas. El alcalde de la localidad, José Cacabelos, señaló en más de una ocasión su voluntad para que este reglamento que controlaría la acampada y restringiría el aparcamiento, llegase antes del verano.