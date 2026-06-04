El grupo Nadadora presenta su nuevo disco ‘Mañana y siempre’ y regresa a los escenarios

Nadadora, banda de música de O Grove Miriam Barral

La banda meca, Nadadora, sorprende a sus seguidores y, tras más de quince años alejados de los escenarios, retoman su carrera musical y presentan el disco ‘Mañana y siempre’.

El primer concierto para presentar el álbum, del que detallan, es “luminoso, profundo y emocionante”, será el próximo 13 de junio en la Sala Copérnico de Madrid. Tras esta presentación, el grupo se trasladará a Galicia para tocar en la Sala Garufa de A Coruña el 3 de julio y, entre otras fechas, el 17 de julio en el Atlantic Fest que se celebra en Vilagarcía. Las entradas para acudir a estos directos ya están a la venta.

‘Mañana y siempre’ se convierte en el cuarto álbum publicado por el grupo y toma su nombre de una novela firmada por el autor Jon Fosse. Este libro, destacan, “habla de una forma muy personal sobre el nacimiento y la muerte”.

En este disco, cuenten, muestran la música como salvación y terapia personal pero, también, como una búsqueda de la honestidad. Desde la productora destacan que nunca, en tus anteriores trabajos, fueron tan concisos y contundentes a la hora de escribir, incluso hasta titular cada uno de los temas con una sola palabra como son ‘Bailaremos’, ‘Flores’ o ‘Anillo’ que engloban toda la esencia de la canción.