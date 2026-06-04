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O Grove

El Concello estudia promover de forma municipal la vivienda pública y recuperar inversión

La otra opción, señala el alcalde de O Grove, sería ceder la parcela a la Xunta para que construya esta administración

C. Hierro
04/06/2026 22:00
El alcalde de O Grove, José Cacabelos, durante un Pleno
Gonzalo Salgado
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El Concello de O Grove, tras la compra en el mes de diciembre de una parcela ubicada en la calle Teniente Domínguez por 500.000 euros para la construcción de vivienda pública, valora si promover el edificio de forma municipal para recuperar parte de la inversión o, por otro lado, ceder los terrenos, como ya hicieron muchos otros municipios de la comarca de O Salnés, para que lo haga la Xunta.

Tal y como señala el alcalde, José Cacabelos, actualmente los técnicos del Concello están estudiando las particularidades que presenta este solar para cuantificar el número de viviendas que podría alojar y el tipo de construcción que se debería de hacer.

Imagen de archivo de la Avenida Teniente Domínguez

O Grove compra terrenos para la construcción de vivienda pública

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Una vez que el informe esté terminado, señala Cacabelos, el siguiente paso que se dará por parte del gobierno local será decidir si la promoción va a ser municipal o no. “Isto ten dificultades pero tamén algunha ventaxa. Dificultades son que, si o facemos nós, temos que montar unha maquinaria interna cos técnicos para poder sacar adiante uns pregos e contratar unha promotora que o saque adiante, cousa que a Xunta xa ten”, señala. En cuanto a las ventajas, detalla que “poderíamos recuperar ou todo o parte dos cartos invertidos na compra do terreno no momento da venta dos inmobles”.

El regidor meco indica que la decisión debe ser tomada este mes de junio “non máis tarde” para, de una manera o de otra, poner en marcha esa promoción de vivienda pública en el municipio.

De la misma manera, Cacabelos anuncia la idea de su gobierno de llevar a cabo una encuesta entre los vecinos y vecinas de O Grove para conocer la demanda real de vivienda que hay en la localidad y aquellos que muestren su interés en la compra de uno de estos pisos. “Como nunca houbo unha proposta real de vivienda pública no Grove o que queremos é ter uns datos reais”, indica el edil.

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