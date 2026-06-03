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O Grove

Joaquín Agustín Prol y Laura Domínguez, toman posesión en la sesión plenaria de hoy

C. Hierro
03/06/2026 07:47
Corporación del Concello de O Grove en el Pleno
Corporación del Concello de O Grove en el Pleno
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El Concello de O Grove celebra hoy, a las ocho y media de la tarde, un Pleno que estará marcado por la toma de posesión de los nuevos concejales del PP, Joaquín Agustín Prol y Laura Domínguez, que se unen al equipo de los populares mecos tras la renuncia de Pablo Leiva y Alejandra Lamas.

aria, los diferentes grupos de la Corporación debatirán sobre si adherirse al convenio de colaboración con la consellería de Medio Ambiente, además de otras entidades, para el reciclaje de los envases domésticos o sobre la modificación del cuadro de personal municipal para cambiar la denominación de la plaza de ‘conservador de museo’ por la de ‘auxiliar de centro de interpretación’, así como cambiar los puestos en el departamento de Turismo.

En este Pleno, por su parte, se deliberará sobre la moción presentada por el BNG para regular el uso del auditorio municipal y contratar a personal estable que garantice el correcto funcionamiento de este espacio cultural municipal.

El auditorio de O Grove acogerá esta charla para las familias

El BNG pide una ordenanza para regular el uso del auditorio y la contratación de personal

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Por último, desde Esquerda Unida, también presentaron una moción, en este caso con el objetivo de que el Concello de O Grove se una a la Rede de Cidades Amigas da Infancia organizada por Unicef.

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