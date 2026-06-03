El CMDC Breogán organiza actividades sobre las tradiciones de San Juan

Participantes en una anterior edición de la ruta para recoger las hierbas y el agua Cedida

Dentro de la programación cultural del CMDC Breogán para este año, la agrupación organiza para el mes de junio dos actividades que girarán entorno a las tradiciones de San Juan: la charla “As tradicións do San Xoan e as redes sociais” y la quinta edición de la ruta “Na procura das herbas de San Xoan”.

La primera propuesta tendrá lugar el viernes 19 de junio, a partir de las 19:30 horas, en la Sala das Cunchas del Concello de O Grove. La charla estará impartida por el creador del proyecto digital Orgullo Galego, Borxa González.

Posteriormente, el martes 23 de junio, víspera de San Juan, se hará la quinta edición el recorrido por diferentes lugares del municipio para coger las hierbas y el agua de siete fuentes, para después hacer “o cacho de San Xoan”. La ruta partirá a las 16:30 horas desde el Pabellón de Deportes Náuticos “Tono Campos” y las personas interesadas en asistir deberán inscribirse previamente a través del teléfono móvil 606 955 770.

La elaboración del “cacho” de San Juan es un ritual tradicional gallego cuyo fin es proteger de las malas energías, favorecer la salud y la belleza durante el año, atraer la buena suerte y purificar simbólicamente a la persona al coincidir con el solsticio de verano.