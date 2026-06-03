El BNG solicita plazas para niños con necesidades especiales en los campamentos de conciliación

El portavoz del BNG, Anselmo Noia Gonzalo Salgado

El grupo municipal del BNG solicita al gobierno grovense que reserve y habilite plazas específicas para los niños y niñas con necesidades especiales en los campamentos y actividades de conciliación organizadas por el Concello para este verano, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a alternativas de ocio.

El portavoz nacionalista, Anselmo Noia, señala que “segundo denuncian as persoas afectadas, na actualidade non contamos en O Grove cun campamento adaptado que dea resposta ás necesidades desta rapazada, polo que moitas familias vense obrigadas a desprazarse a outros concellos ou, directamente, a renunciar a este tipo de actividades por falta de recursos ou de opcións accesibles”, explica el nacionalista.

Por otro lado, el Bloque también reclama un sistema de bonificaciones en las tarifas de las actividades de conciliación que “teña en conta a realidade da veciñanza”. Los nacionalistas tachan de “desproporcionadas” las tasas establecidas para el programa actual del ConciliaGrove, ante lo que proponen descuentos en función de la renta familiar, mediante un análisis por renta per cápita o mismo exenciones totales para las familias en situación de vulnerabilidad acreditadas por los Servicios Sociales.

También, Noia considera necesario contemplar bonificaciones para familias numerosas, monoparentales, para personas con diversidad funcional o colectivos con circunstancias sociales especiales.