A Illa da Toxa es el lugar de toda Galicia con los alquileres vacacionales más elevados

Imagen de archivo de la Capilla de A Toxa Mónica Ferreirós

A Illa de A Toxa se posiciona como el lugar de toda la comunidad gallega con los alquileres vacacionales más caros, siendo el importe más elevado registrado de 2.950 euros semanales por un apartamento de 80 metros cuadrados.

En la cola le sigue el municipio de Sanxenxo, que concentra también algunos de los importes más altos de la comunidad, con un piso de 110 metros cuadrados en primera línea de playa por 2.500 euros semanales.

A nivel general, alquilar una vivienda vacacional en la costa gallega este verano tendrá un coste medio de 1.169 euros semanales, unos 184 euros por debajo de la media nacional, situada en los 1.353 euros. En el conjunto de España, este alquiler será, de media, un 6,5% más caro que en 2025, según los datos del nuevo informe sobre los precios del alquiler semanal en las principales zonas de costa españolas elaborado por el Grupo Tecnitasa.

La subida confirma que el mercado vacacional continúa al alza, aunque lo hace en un escenario de mayor moderación en el crecimiento medio nacional respecto al ejercicio anterior.

Asimismo, la diferencia entre los alquileres más altos y los más económicos sigue siendo muy significativa. En el caso gallego, el precio más bajo se encuentra este año en Burela, en la provincia de Lugo, donde un apartamento de 75 metros cuadrados alcanza los 700 euros semanales.

”El mercado del alquiler vacacional en costa sigue mostrando una fuerte sensibilidad a la ubicación, la superficie, la tipología del inmueble y la cercanía real a la playa”, afirma el director técnico del Grupo Tecnitasa, Fernando García Marcos.