Subastan una vivienda de tres dormitorios y dos baños en Luis A. Mestre por 99.363 euros

El piso está ubicado en un punto de la calle Luís A. Mestre Mónica Ferreirós

El portal del Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la subasta de un piso ubicado en la céntrica calle Luis A. Mestre de O Grove por 99.363 euros. Tal y como se detalla, el inmueble se trata de una vivienda situada en la primera planta de un edificio en la confluencia de las calles Luis A. Mestre y Claudio Iglesias.

La superficie útil de la vivienda, detallan, es de poco más de setenta y cinco metros cuadrados y están distribuidos en un vestíbulo, una cocina-comedor, un lavadero, un total de tres dormitorios y dos cuartos de baño.

La subasta no cuenta con puja mínima y los tramos entre ellas se fijó en 1.987,26 euros. Las personas que quieran acceder deben presentar un depósito de 4.968 euros.