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O Grove

Subastan una vivienda de tres dormitorios y dos baños en Luis A. Mestre por 99.363 euros

C. Hierro
02/06/2026 21:58
El piso está ubicado en un punto de la calle Luís A. Mestre
El piso está ubicado en un punto de la calle Luís A. Mestre
Mónica Ferreirós
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El portal del Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la subasta de un piso ubicado en la céntrica calle Luis A. Mestre de O Grove por 99.363 euros. Tal y como se detalla, el inmueble se trata de una vivienda situada en la primera planta de un edificio en la confluencia de las calles Luis A. Mestre y Claudio Iglesias.

La superficie útil de la vivienda, detallan, es de poco más de setenta y cinco metros cuadrados y están distribuidos en un vestíbulo, una cocina-comedor, un lavadero, un total de tres dormitorios y dos cuartos de baño.

La subasta no cuenta con puja mínima y los tramos entre ellas se fijó en 1.987,26 euros. Las personas que quieran acceder deben presentar un depósito de 4.968 euros.

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