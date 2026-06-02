Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

O Grove pone el foco en el uso saludable de las tecnologías en una charla con Rial Boubeta

La cita, diseñada para el público familiar, tendrá lugar mañana en el auditorio a partir de las 18:30 horas

C. Hierro
02/06/2026 14:42
El auditorio de O Grove acogerá esta charla para las familias
El auditorio de O Grove acogerá esta charla para las familias
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Grove acogerá mañana una charla bajo el título ‘O impacto da tecnoloxía na infancia e na adolescencia’ con el objetivo de abordar, junto a los asistentes, temáticas de especial relevancia para las familias, como es el bienestar emocional, el uso responsable de la tecnología, la prevención de riesgos y el acompañamiento educativo de los niños, niñas y adolescentes.

La cita, que es gratuita y se celebrará en el auditorio municipal a partir de las 18:30 horas, contará con uno de los especialistas más reconocidos en este ámbito, el profesor Antonio Rial Boubeta. El profesional es, actualmente, uno de los referentes en Galicia y España debido a su intensa actividad investigadora relacionada con el uso de las nuevas tecnologías, la convivencia escolar, la salud mental y la prevención de las conductas adictivas entre los jóvenes.

“Cremos que é un tema que está moi vixente e nos ocupa e preocupa a todos e todas”, señala el alcalde de la localidad, José Cacabelos.

Para favorecer la participación a esta conferencia, señalan desde el Concello, se ofrecerá un servicio gratuito de ludoteca en la Biblioteca Municipal de O Grove durante la celebración de la sesión.

“Pensamos que esta iniciativa é moi interesante pero, sobre todo moi necesaria”, cuenta el alcalde. Y añade: “Dada a actual sociedade na que vivimos na que todos somos conscientes da influencia da tecnoloxía en todos os seus aspectos, coma poden ser as redes sociais ou a intelixencia artificial, en todos, e mais nos rapaces, animamos a todos os veciños e veciñas a participar".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620