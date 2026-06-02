O Grove pone el foco en el uso saludable de las tecnologías en una charla con Rial Boubeta

El auditorio de O Grove acogerá esta charla para las familias Gonzalo Salgado

O Grove acogerá mañana una charla bajo el título ‘O impacto da tecnoloxía na infancia e na adolescencia’ con el objetivo de abordar, junto a los asistentes, temáticas de especial relevancia para las familias, como es el bienestar emocional, el uso responsable de la tecnología, la prevención de riesgos y el acompañamiento educativo de los niños, niñas y adolescentes.

La cita, que es gratuita y se celebrará en el auditorio municipal a partir de las 18:30 horas, contará con uno de los especialistas más reconocidos en este ámbito, el profesor Antonio Rial Boubeta. El profesional es, actualmente, uno de los referentes en Galicia y España debido a su intensa actividad investigadora relacionada con el uso de las nuevas tecnologías, la convivencia escolar, la salud mental y la prevención de las conductas adictivas entre los jóvenes.

“Cremos que é un tema que está moi vixente e nos ocupa e preocupa a todos e todas”, señala el alcalde de la localidad, José Cacabelos.

Para favorecer la participación a esta conferencia, señalan desde el Concello, se ofrecerá un servicio gratuito de ludoteca en la Biblioteca Municipal de O Grove durante la celebración de la sesión.

“Pensamos que esta iniciativa é moi interesante pero, sobre todo moi necesaria”, cuenta el alcalde. Y añade: “Dada a actual sociedade na que vivimos na que todos somos conscientes da influencia da tecnoloxía en todos os seus aspectos, coma poden ser as redes sociais ou a intelixencia artificial, en todos, e mais nos rapaces, animamos a todos os veciños e veciñas a participar".