Dos hombres son condenados a pagarse multas entre sí por una pelea ocurrida hace tres años en O Grove

Fachada de los Juzgados de Cambados

Dos hombres han sido condenados por un delito leve de lesiones al pago de multas, entre sí, por una pelea que tuvo lugar hace más de tres años en el municipio de O Grove. Así, tal y como señala la sentencia, que fue recurrida por ambos pero se desestimó, uno de ellos deberá indemnizar al otro con 5.798 euros mientras, el segundo, tendrá que realizar un pago al primero de poco más de 197 euros.

Los hechos, tal y como narra el escrito, tuvieron lugar en el mes de octubre del año 2023, momento en el que dos personas, a la salida de un local de ocio nocturno, discutieron y llegaron a forcejear, cayendo, uno de ellos, al suelo. Pasado este momento, el derribado, puso en conocimiento de lo ocurrido a su padre, quién tras salir de casa, se encontró al supuesto agresor.

En ese momento, supuestamente y como detallan en la documentación, las dos personas discutieron, se enzarzaron y ambos cayeron al suelo, donde se golpearon mutuamente en presencia de otro hombre.

A consecuencia de estos hechos, el más joven sufrió una contusión que requirió para su curación tres días no impeditivos, y, el otro, policontusiones, escoriaciones y un esguince en el tobillo derecho, que requirieron para su curación 24 días y lo obligó a estar de baja laboral por lo que no percibió la totalidad de su nómina durante ese tiempo.

Por todo ello, y atendiendo al nivel de las lesiones y de los perjuicios ocasionados, la indemnización que se le impone a cada uno de ellos es tan diferente.