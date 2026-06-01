O Grove se publicita en las ferias de turismo de Silleda de la mano de Aprometur

Algunas visitas institucionales en el stand de Aprometur en Xantar Cedida

La asociación de empresarios del sector turístico de O Grove, Aprometur, estará presente en las próximas ferias del sector que se celebran en el recinto ferial de Silleda (Festur, Turexpo, Salimat) del 4 al 7 de junio.

Desde la entidad valoran de forma muy positiva acudir a este tipo de eventos, como ya hicieron en otras ocasiones, para entrar en la dinámica promocional y utilizarlo como escaparate de todo lo que puede ofrecer la localidad como destino fuera de la temporada alta. Es por ello que, desde Aprometur, animaron a la concejala de Turismo, María López, a solicitar este espacio, zona que finalmente fue cedida a la asociación.

”A raíz de la solicitud de Aprometur cedemos el espacio para promocionar las diferentes inicia vas gastronómicas, además de la fiesta del marisco, que por supuesto apoyamos como medidas dinamizadoras del turismo y que ayudan a desestacionalizar y a poner en valor nuestro sector turísco", señaló López.

De esta manera, de la mano de la asociación, se promocionará en Silleda la Festa do Marisco y sus conciertos, además de las actividades organizadas propiamente por los empresarios: Microgrove, Setapas, Pinchanogrove y Pinchadoce.

Además, durante estas jornadas Aprometur participará en diferentes encuentros para empezar a establecer contactos con turoperadores turísticos y "mostrarlle as opcións que ofrece O Grove e buscar acordos para futuras colaboracións".

Bajo la campaña 'Saborea O Grove' , la asociación quiere continuar avanzando en la promoción de la localidad y activar diferentes opciones para mejorar el número de visitantes que llegan en temporada baja. Para ello, señalan trabajan en la organización de eventos "que atraian xente al municipio, e saindo fóra a promocionar o pobo, como neste caso das ferias".