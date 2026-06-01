Licitan el cambio de pasarelas de Area da Cruz por unas de composite por 195.000 euros

Fachada do Concello de O Grove Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove saca a licitación un contrato que tiene como objetivo la mejora de las pasarelas en la playa de Area da Cruz por un importe que asciende a los 194.898,14 euros. El plazo para la ejecución de los trabajos, una vez adjudicados, es de un mes.

Tal y como señalan en la documentación, la actuación comprende todos los trabajos necesarios para retirar las pasarelas de madera existentes y, también, los imprescindibles para instalar, en su lugar, unos pasos fabricados en composite de plástico reciclado (WPC).

Además del cambio de material, indican en la licitación, el proyecto contempla una reordenación estratégica de los accesos a este arenal para mejorar su funcionalidad, así como para la distribución de los flujos de usuarios de una forma más eficiente y para el refuerzo de la protección de los ecosistemas de dunas presentes en esta playa meca.

Las obras estarán distribuidas en tres tramos. El primero de ellos corresponde al acceso central y, en el está prevista la rehabilitación integral de la zona para garantizar la plena accesibilidad para personas con movilidad reducida. El siguiente afectará al acceso este, zona en la que se creará una entrada secundaria al arenal destinada a conectar el espacio con la zona residencial para que, de esta manera, se pueda distribuir el paso de personas.

En la zona oeste también se prevé crear un acceso que será controlado y de menor intensidad que los otros dos. Por último, en la actuación también se enmarca la instalación de barandillas de seguridad y un callado de protección a lo largo del cordón de dunas para delimitar los senderos autorizados.

Debido a la urgencia de la obra, justificada por el Concello por el deteriorado estado en el que se encuentran esta infraestructura, las empresa únicamente cuentan con trece días naturales para presentar sus propuestas.

Siguientes actuaciones

Tal y como señaló el alcalde del municipio, José Cacabelos, las siguientes pasarelas que está previsto que se mejoren, tras haberse aprobado la modificación presupuestaria para añadir el remanente, serán la de madera de A Toxa -ubicada entrando a la derecha- y la de Area de Reboredo. Después de acabar los trabajos en estas tres zonas -que se esperan antes del verano-, explicó el edil, el resto de actuaciones de mantenimiento se ejecutarán durante la época estival.

En total, la propuesta presupuestaria para arreglar todos los accesos a la playa y los pasos suma 700.000 euros.