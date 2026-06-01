Embrobes tilda, la segunda edición de ‘O Grove Azul’, como un “éxito rotundo”

Asistentes a uno de las actuaciones musicales organizadas en la jornada gastronómica

La asociación de empresarios Emgrobes tacha de “éxito rotundo” la celebración de la segunda edición de las jornadas gastronómicas ‘O Grove Azul’. La organización indica que la variedad de tapas preparada con pescado azul y el buen tiempo, animaron tanto a los vecinos y vecinas como a decenas de visitantes a participar en esta iniciativa.

Además, las actuaciones previstas en diferentes establecimientos también incentivaron que los locales preparasen sesiones vermut u otras actividades paralelas.

Está previsto que la asociación recoja estos días las tarjetas selladas por los participantes durante las jornadas para proceder al sorteo de regalos que incluyen descuentos en la taberna Furtivos y A Fuego, entradas con cena para la celebración de San Juan e el Náutico de San Vicente y dos entradas dobles para el talaso y spa en los establecimientos adheridos ubicados en A Toxa.

Desde Emgrobes agradecen la participación de todos los locales y animan a los residentes a disfrutar de las diferentes iniciativas gastronómicas que se organizan.