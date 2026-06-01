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O Grove

El Concello continúa el plan de asfaltados en núcleos rurales de San Vicente

La financiación de los trabajos es municipal y, en total, asciende a 700.000 euros

C. Hierro
01/06/2026 12:50
Caminos del rural asfaltados en O Grove
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El Concello de O Grove se encuentra inmerso en los trabajos incluidos en el Plan de Asfaltados que dio comienzo el año pasado. 

Las últimas obras llevadas a cabo afectan a caminos rurales de San Vicente. Así, tal y como señala el alcalde, José Cacabelos, las últimas semanas se asfaltaron zonas como Reboredo, Piñeirón, Cunprins, Temperáns, Baixada a Con Negro...

"Completamos este plan que xa iniciaramos no ano 2025 e que en total vai a fectar a máis de 24 rúas ou camiños tanto no casco urbano coma na zona rural", indicó el edil.

La inversión realizada por el Concello, tanto para los trabajos realizados con anterioridad como los actuales y los futuros, asciende a más de 700.000 euros. Esta partida, cuenta Cacabelos, nace del Remanente, es por ello que la financiación para las obras es "100% municipal".

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