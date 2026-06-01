Abierto el plazo para renovar el DNI o el pasaporte en junio y julio

Cartel para la renovación del DNI y el Pasaporte en O Grove

La oficina móvil para la renovación del DNI y el Pasaporte recalará, una vez más, en O Grove. Así, está previsto que los vecinos y vecinas puedan realizar los trámites tanto en el mes de junio como en el de julio. Las fechas escogidas son los días 4 y 18 y 2 y 23, respectivamente.

Los interesados en realizar estos trámites en la localidad pueden solicitar ya la cita previa. Para hacerlo, únicamente tiene que acceder a la página www.concellodogrove.es.

Como en ocasiones anteriores, la oficina de la Policía Nacional se aparcará en las inmediaciones del Concello con el objetivo de que, si las condiciones meteorológicas son adversas, las personas se puedan resguardar en el interior de la Casa Consistorial.