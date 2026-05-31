El Náutico de San Vicente fue galardonado en los Premios Ardán a la Excelencia Empresarial

El local ubicado en la playa de Barrosa obtuvo distinciones en cuatro categorías EC

El Náutico de San Vicente fue una de las 14 empresas galardonadas en los Premios Ardán a la Excelencia Empresarial de Galicia, que anualmente concede la Zona Franca de Vigo a firmas gallegas que destaquen por sus indicadores de excelencia. El local de la playa de A Barrosa obtuvo cuatro indicadores Ardán, que identifican a aquellas compañías que destacan por excelentes resultados en los distintos factores analizados. Entre sus argumentos, el Consocio Zona Franca explica que: “el Náutico es un espacio capaz de convertir entorno, gastronomía, música y encuentro en una propuesta con identidad propia y capacidad de atracción y de crear comunidad. Demuestra, además, que también existe excelencia en proyectos vinculados a la experiencia, la cultura y el territorio”.

El Náutico resultó premiado en las categoría de ‘Empresa de Alta Productividad’, por haber presentado durante tres años consecutivos un valor añadido bruto por persona empleada por encima del percentil 75 del sector y una tasa de crecimiento superior al 10%. También fue distinguido como ‘Empresa Generadora de Riqueza’, por haber alcanzado un EVA (Valor Económico Añadido) superior a 150.000 euros en el primer año y un crecimiento superior al 10% en tres años consecutivos.

Otro de los reconocimientos fue como ‘Empresa de Alto Rendimiento’, por haber conseguido una rentabilidad económica media de al menos el 25% en tres años y superior al 15% en cada uno de los años. Y, por último, obtuvo la distinción como “Empresa Gacela’, por haber presentado una tasa de crecimiento de sus ingresos de explotación por encima del 25% durante tres años consecutivos, siempre que el importe del primer año de análisis superase los 300.000 euros.

La entrega oficial de los premios Ardán, cuyos indicadores son otorgados a partir de los resultados del análisis realizado en más de 45.000 empresas gallegas por el servicio de estudios económicos de la Zona Franca, mediante el que se evalúa el desempeño empresarial en ámbitos clave para la competitividad, tendrá lugar este próximo jueves, 4 de junio, a las 19.00 horas en Vigo, en un acto que reunirá a representantes institucionales y empresariales de Galicia.