Piden cinco años de cárcel para otros tantos acusados de vender droga en un piso O Grove

El Juzgado de Cambados instruyó la causa Gonzalo Salgado

Cinco años de prisión y una multa de 30.000 euros. Esa es la pena que pide la Fiscalía para cinco vecinos de O Grove que, supuestamente, almacenaban y distribuían sustancias estupefacientes desde un céntrico piso del municipio.

Los hechos se remontan al 26 de noviembre de 2019, cuando los agentes registraron dicho domicilio, incautándose de varias cantidades de droga, útiles y dinero en efectivo. Así, se hallaron 119,32 gramos de cocaína, con un valor en el mercado de 8.993 euros; algo más de 14 gramos de heroína, con un valor de 1.102 euros; y 142 gramos de hachís, con un valor en el marco ilícito de 837 euros. Además, se incautaron de una báscula, una caja fuerte, un maletín con sustancias, dos picadoras y 400 euros en efectivo.

Así, además de esta pena, la Fiscalía pide también diez meses de multa por nueve euros al día para los acusados por un delito de defraudación de fluido eléctrico, al comprobar que se había manipulado la instalación eléctrica del apartamento, causando un perjuicio a la empresa suministradora de la electricidad de 2.147 euros.