Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Piden cinco años de cárcel para otros tantos acusados de vender droga en un piso O Grove

A. Louro
29/05/2026 16:22
Juzgados de Cambados
El Juzgado de Cambados instruyó la causa
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Cinco años de prisión y una multa de 30.000 euros. Esa es la pena que pide la Fiscalía para cinco vecinos de O Grove que, supuestamente, almacenaban y distribuían sustancias estupefacientes desde un céntrico piso del municipio.

Los hechos se remontan al 26 de noviembre de 2019, cuando los agentes registraron dicho domicilio, incautándose de varias cantidades de droga, útiles y dinero en efectivo. Así, se hallaron 119,32 gramos de cocaína, con un valor en el mercado de 8.993 euros; algo más de 14 gramos de heroína, con un valor de 1.102 euros; y 142 gramos de hachís, con un valor en el marco ilícito de 837 euros. Además, se incautaron de una báscula, una caja fuerte, un maletín con sustancias, dos picadoras y 400 euros en efectivo.

Así, además de esta pena, la Fiscalía pide también diez meses de multa por nueve euros al día para los acusados por un delito de defraudación de fluido eléctrico, al comprobar que se había manipulado la instalación eléctrica del apartamento, causando un perjuicio a la empresa suministradora de la electricidad de 2.147 euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620