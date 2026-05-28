El CMDC Breogán publica un nuevo número de ‘Folllas Culturais’, con la leyenda de O Meco

Follas Culturais

El CMDC Brogán ha publicado un nuevo número de ‘Follas Culturais’, en este caso, en conmemoración por el Día das Letras Galegas. Un boletín que los pioneros del club iniciaron en 1983 y que, tras una etapa en la que se dejó de publicar, se retomó en 2023, dentro de la programación cultural, con la previsión de publicar dos ediciones por año —una en mayo y otra en el mes de nociembre—.

Entre las publicaciones de este nuevo número destaca ‘O Meco. A Lenda’, un artículo recuperado del historiados Bruno Padín, en el que explica la leyenda de O Meco, como fue nombrada por distintos autores, o de como Francisco Franco Calvete la recogió en una obra de teatro. También se rescata el texto ‘A xeito de Limiar’, publicado en las Follas Culturais del CMDC Breogán en 1983 y que “sigue sendo válido a día de hoxe”. Firmado por Farruco, habla de la evolución de la lengua gallega, haciendo un llamamiento para su uso.La edición se completa con ‘Matámolo todos’, de Mónica Góñez, que recalca el menor uso de la lengua gallega por parte de los más jóvenes, al tiempo que invita a la reflexión. El ejemplar se completa con la reseña literaria de Iria Gondar y dos poesías de María del Carmen Cacabelos.