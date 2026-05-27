Retiran más de un millar de plantas de hierba de la Pampa en dos días en O Grove

Visita del alcalde y la concejala de Medio Ambiente a los trabajos

La Asociación Galicia Ambiental, en colaboración con el Concello de O Grove y en el marco de la Semana Ibérica de Especies Invasoras (SEI), ha retirado más de un millas de plantas de hierba de la Pampa en los primeros dos días de acción en el espacio comprendido entre la playa de A Lanzada y el CEIP As Bizocas de la península meca. Además de las extracciones, las acciones combinan divulgación en centros escolares.

A estas jornadas se sumarán otras tantas en el núcleo urbano de San Vicente do Mar y mañana en el área circundante de Adro Vello. El alcalde de O Grove, José Cacabelos, acompañado de la concejala de Medio Ambiente, Ángeles Domínguez, visitaron esta mañana la zona de actuación en el núcleo urbano de San Vicente de O Grove.

El objetivo final es que este año quede erradicada esta invasora en la costa meca desde A Lanzada hasta el yacimiento arqueológico de Adro Vello (incluyendo el núcleo de San Vicente do Mar y Os Campos), y rematando y repasando acciones emprendidas en años anteriores.

Las intervenciones combinarán trabajos manuales y mecánicos, incluyendo desbroce manual previo, retirada de ejemplares de pequeño tamaño con herramientas ligeras, extracción mecánica de tocones con retroexcavadora (con apoyo Protección Civil para la señalización) y en los márgenes de vías como la PO-317.