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O Grove

O Grove renueva las farolas de la vía que conecta A Lanzada con San Vicente do Mar

La actuación supone una inversión que asciende hasta los 100.000 euros, con fondos procedentes de la Gastromeca

Sandra Rey
27/05/2026 22:03
La zona de Raeiros, a la espera de las nuevas luminarias
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El Concello de O Grove ejecuta esta semana la resposición de las farolas de la PO-317, que conecta la playa de A Lanzada con San Vicente do Mar. A lo largo de estos días se retiraron todas las luminarias en mal estado y que ya no funcionaban, de manera que la siguiente fase será la instalación de unas nuevas con luces LED y que supongan un mayor ahorro energético. “Moitas estaban rotas, deterioradas ou oxidadadas”, apuntó el alcalde de O Grove, José Cacabelos.

La reposición de las farolas se prevé que concluya el próximo mes de junio, de manera que la iluminación de la vía esté mejorada de cara a los meses fuertes de verano, cuando el tránsito de personas y vehículos crece considerablemente.

La actuación supone una inversión que asciende hasta los 100.000 euros y está financiada íntegramente por la Gastromeca, el plan de sostenibilidad turística de la localidad. “Quero lembrar que esta é unha estrada autonómica e que vamos a acometer nós este cambio de alumeado”, apuntó el primer edil grovense.

“Seguimos co proxecto de renovación de infraestucturas no Grove”, incidió, a la vez que subrayó que la administración local también esta comenzando con los trabajos de arreglo de las pasarelas de madera.

De esta manera, el Concello de O Grove da respuesta a una demanda que los vecinosy vecinas llevaban haciendo desde hace mucho tiempo, denunciando siempre la elevada peligrosidad de la vía por la ausencia de iluminación y los pasos de peatones sin pintar.

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