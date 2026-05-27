El BNG pide una ordenanza para regular el uso del auditorio y la contratación de personal 

Imagen de archivo del espacio cultural Gonzalo Salgado

El grupo municipal del BNG lleva al próximo Pleno una moción para reclamar al gobierno local la elaboración de una ordenanza específica que regule el uso del auditorio, así como para demandar la contratación de personal estable que garantice el correcto funcionamiento del espacio cultural.

El portavoz nacionalista, Anselmo Noia, considera que el auditorio municipal es una infraestructura “fundamental” para la vida cultural, social y vecinal, denunciando que en la actualidad no existe una normativa adaptada a sus características específicas. El reglamento vigente, apunta, engloba todos los espacios culturales del municipio, desde bibliotecas hasta casas de cultura o locales sociales, sin distinguir las necesidades particulares del auditorio.

Por este motivo, solicitan que, en el plazo máximo de seis meses, se elabore una ordenanza reguladora que establezca criterios objetivos y transparentes de asignación del auditorio, basados en la priorización de los vecinos, en el interés social y cultural de las actividades y en la antigüedad de las solicitudes.

La propuesta incluye además la publicación del calendario de reservas y de las entidades beneficiarias en la web municipal, la creación de un sistema de tasas diferenciadas para personas empadronadas, asociaciones y particulares o empresas de fuera del municipio, y la creación de plazas de conserje (responsable de la apertura y cierre, mantenimiento y apoyo a los usuarios) y de técnico de sonido e iluminación.