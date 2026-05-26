La Diputación hace entrega en A Lanzada de los premios ‘E ti, que pensas da igualdade?’

Los jóvenes junto a los diputados en el Centro Vacacional de A Lanzada Cedida

La Diputación de Pontevedra hizo entrega ayer en el Centro Vacacional de A Lanzada los premios de la tercera edición del concurso escolar ‘E ti, que pensas da igualdade?’, una iniciativa que promueve la institución provincial en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Al acto de entrega asistieron los diputados provinciales Paula Bouzós y Javier Tourís, acompañados por el alumnado y el profesorado de los centros ganadores, llegados desde los municipios de Vilagarcía, Vilanova, Meaño, Meis, Bueu, Marín, Mos, Poio, Pontevedra, Silleda, Tui y Vigo.

En el certamen el alumnado podía presentar dibujos, “collages”, canciones, cuentos, piezas publicitarias, programas de radio, bandas diseñadas, video-poesías, podcasts o viñetas. Cada obra debía basarse en el rechazo de todo tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres y el reto de conseguir una igualdad de oportunidades real y efectiva.

Así, a la hora de valorar se tuvo en cuenta la creatividad, la originalidad y denuncias del alumnado, además de que los trabajos fuesen un altavoz de pensamientos, demandas y denuncias de los jóvenes y se expresasen en primera persona.

En la categoría de Infantil, el primer premio grupal fue para la Aula Santomé con el CRA de Meis; el segundo para el CEIP Plurilingüe de Vilaxoán, en Vilagarcía; y el tercero para la Aula Paradela del CRA de Meis de nuevo.

Por otro lado, en la categoría de tercero y cuatro de Educación Primaria, el segundo premio individual (un reloj inteligente) recayó en Gael Radío Prieto, del CEIP Coirón-Dena, en Meaño.

En cuanto a los premios grupales, todos consistieron en una actividad educativa (valoradas en 1.000, 800 y 500 euros en función del puesto) y un regalo para cada uno de los componentes del grupo.