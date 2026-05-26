La Cofradía de San Martiño recibe más de 46.000 euros para poder realizar cursos formativos

Edificio de la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove Gonzalo Salgado

La Cofradía de Pescadores de San Martiño ha sido beneficiaria de varias subvenciones de la Consellería do Mar por importe de 46.193,19 euros, para la realización de acciones formativas que contribuyan al desarrollo de la formación profesional, de las nuevas competencias y de la formación permanente el sector pesquero. Las ayudas están cofinanciadas enun 70% por el Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de la Acuicultura (FEMPA), y en un 30% por la Comunidad Autónoma.

A través de estas ayudas, la cofradía realizó las siguientes actividades formativas: dos cursos de operador de grúa hidráulica para embarcaciones; tres cursos de formación sanitaria específica inicial-basica; dos cursos de patrón portuario; un curso sobre como emprender con materiales naturales.

También, la entidad solicitó ayudas económicas para hacer cuatro formaciones de carretillero y un curso de cestería marinera.

Todas las acciones formativas están destinadas para los profesionales del mar sus parejas, y son totalmente gratuitas. El objetivo es mejorar su capacitación profesional y la adquisición de nuevas competencias profesionales vinculadas a la higiene, la salud y la seguridad en el sector.