El Restaurante Camelo de Viana do Castelo recibe el XX Premio “Lola Torres” 

La Fundación Amigos de Galicia celebra este viernes, día 29, a las 12:30 horas, el acto de entrega del XX Premio Europeo de Gastronomía Tradicional “Lola Torres”, que en esta edición recaerá en el Restaurante Camelo, de Viana do Castelo. La ceremonia tendrá lugar en la Sala das Cunchas del Concello de O Grove y reunirá a destacada autoridades y representantes del ámbito institucional, culinario y cultural.

Este galardón distingue cada año a proyectos y establecimientos que contribuyen a la conservación, difusión y prestigio de la cocina tradicional. En esta ocasión, el “Lola Torres” reconoce la trayectoria del Restaurante Camelo, por ser un referente en la cocina tradicional portuguesa, destacando la calidad de los productos de la zona del Alto Minho.

En el acto intervendrán el alcalde meco, José Cacabelos; el presidente de la Fundación Amigos de Galicia, Dr. Ramiro Varela Cives; el subdirector del Centro Superior de Hostelería de Galicia, Luis Rial; el presidente de la Cámara Municipal de Viana do Castelo, Luis Nobre; y la representación de la familia de Lola Torres, Rafael Mourelos.

El evento pondrá de relieve el valor de la gastronomía tradicional como patrimonio cultural compartido y la proyección internacional del premio.