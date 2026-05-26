El IES Monte da Vila celebra 40 años de historia con muestras de arte, fiesta, música y juegos

Fachada IES Monte da Vila en O Grove

El IES Monte da Vila se prepara para celebrar su 40 aniversario con una jornada especial que incluirá muestras de arte, fiestas, música y juegos. La cita será el próximo viernes, día 29, a las 12:30 horas, y el centro abrirá las puertas a todo el mundo para conmemorar este hito histórico.

Uno de los momentos más simbólicos de la jornada será la inauguración de la pancarta conmemorativa del aniversario, además del “Banco Ghüell”, una obra singular realizada con el alumnado del instituto a lo largo de los últimos diez años bajo la técnica del mosaico.

Además, se procederá a la colocación de las placas en las aulas como homenaje a personas significativas de la historia del centro; la presentación del mural realizado por los artistas Carlos Besada, Xoana Almary Miguel Peralta; y se presentará la exposición fotográfica que recorre la trayectoria del Monte da Vila desde sus inicios en 1985 hasta la actualidad.

La celebración también tendrá un marcado carácter festivo, con comida, DJ Nando al mando de la música y una actuación de Cinco en Zocas. El programa incluye más sorpresas que se desvelarán en los próximos días.