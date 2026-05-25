La gastronomía y el buen tiempo llenan las terrazas en el segundo fin de semana de O Grove Azul

Actuación de Os Firrás en las calles del municipio Cedida

El buen tiempo registrado durante estos últimos días y las elaboraciones realizadas con motivo de las jornadas gastronómica O Grove Azul, contribuyeron a que las terrazas de los locales de hostelería de la península meca estuviesen llenas durante el segundo fin de semana de la actividad. “As degustacións con peixe azul axudaron a animar as rúas, sobre todo na fin de semana, e o colofón da dinamización foi a actuación de Os Firrás na sesión vermú”, exponen desde Emgrobes.

Hasta el próximo domingo, 31 de mayo, un total de doce establecimientos mecos ofrecerán diferentes platos elaborados con esta variedad de producto del mar.

En concreto, para probar estas propuestas se debe acudir a Sal de Allo, Jueso de Caña, Afuego, Senlleiro, Canta Claro, Herlogón, Solaina y A Solaina, Pan de Millo, restaurante del Hotel Bosquemar en Reboredo y al Punta Vendaval o la Casa do Marqué, ubicados en la Illa de A Toxa.

Además, al igual que la actuación de Os Firrás, Emgrobes tiene preparadas más actividades que complementan la programación, como talleres, otras propuestas musicales, o un sorteo de regalos para todos aquellos que consigan al menos tres sellos entre los restaurantes que participan.