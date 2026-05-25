EU insta al Concello a ofertar más plazas del servicio de comedor en el Plan Concilia

Imagen del Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, junto al alcalde meco, José Cacabelos, en una anterior visita en las obras del CEIP Rosalía de Castro Gonzalo Salgado

El grupo municipal de Esquerda Unida reclama al Concello de O Grove que amplíe los recursos destinados a la conciliación familiar y laboral durante el verano, que conocerse la apertura del proceso de inscripción del Plan Conciliación 2026 y la confirmación de que este año no se celebrará el campamento organizado por la ANPA del CEIP Rosalía de Castro, suspendido debido a las obras que se están ejecutando en el centro educativo.

El programa municipal incluye la Ludoteca y el Campamento Deportivo con cerca de 300 plazas. Sin embargo, desde EU considera que la oferta puede resultar insuficiente para cubrir las necesidades reales de las familias de O Grove al no celebrarse el campamento de la ANPA Conchases, que acogía a otro centenar de niños y niñas.

Además, señalan, que la situación "complícase máis" al tener en cuenta que esta propuesta ofertaba también servicio de comedor, "do que facían uso preto de 50 familias", apuntan. "O problema non é só a perda de prazas, senón tamén a desaparición dun servizo fundamental para moitas familias como era o comedor", expone el concejal Anxo Meis. "Estamos falando de pais e nais que durante o verán teñen máis carga laboral precisamente polo incremento da actividade turística e que agora van atoparse con menos ferramentas para poder conciliar".

Así, desde Esquerda Unida considera que el Concello debería actuar con previsión ante una situación que ya conocía, afirman, procurando alternativas que permitan ampliar el número de plazas y estudiar fórmulas para ofrecer también servicio de comedor.

Además, consideran que la cancelación del campamento en el CEIP Rosalía de Castro no debería asumirse como inevitable solo por las obras en el centro, señalando que "se existise unha colaboración estable un convenio co comedor ou unha implicación real do Concello, tanto a ANPA como a administración local poderían traballar da man para procurar alternativas, como sucede noutros concellos da contorna".