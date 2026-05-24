Una persona resulta herida leve tras una colisión por alcance en O Grove

Imagen de archivo de una ambulancia Chechu Río

Una persona resultó herida leve tras una colisión por alcance entre dos turismos en O Grove. El suceso tuvo lugar sobre las cinco menos cuarto de esta tarde en Lugar de O Campo, y según señalaron fuentes del 112, el afectado se quejaba de un dolor en el brazo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron Urgencias Sanitarias, la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico y miembros de Emergencias O Grove.