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O Grove

Una persona resulta herida leve tras una colisión por alcance en O Grove

El suceso tuvo lugar sobre las cinco menos cuarto de la tarde en Lugar de O Campo

Redacción
24/05/2026 19:51
La ambulancia del 061 con base en el lugar de O Saltiño, con el equipo médico del PAC boirense prestó asistencia a la víctima del accidente
Imagen de archivo de una ambulancia
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Una persona resultó herida leve tras una colisión por alcance entre dos turismos en O Grove. El suceso tuvo lugar sobre las cinco menos cuarto de esta tarde en Lugar de O Campo, y según señalaron fuentes del 112, el afectado se quejaba de un dolor en el brazo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron Urgencias Sanitarias, la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico y miembros de Emergencias O Grove.

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