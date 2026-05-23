La conselleira de Economía destaca en O Grove su apoyo para la mejora de la eficiencia energética

La conselleira durante su visita en el Hotel Spa Atlántico San Vicente do Mar Cedida

La consellería de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visistó ayer el Hotel Spa Atlántico San Vicente do Mar, en O Grove, donde destacó el apoyo de la Xunta de Galicia –a través de Instituto Energético de Galicia (Inega)– presta a empresas y autónomos para que puedan invertir en mejoras de eficiencia energética e infraestructuras de autoconsumo en sus establecimientos.

La línea de subvenciones convocada para este año cuenta con un presupuesto de 7,5 millones de euros y aún está abierta hasta el 15 de septiembre. Las ayudas máximas van desde los 300.000 euros hasta el millón de euros y cubren inversiones superiores a 15.000 euros, salvo para empresas relacionadas con la transformación y comercialización de productos de pesca o acuicultura, que sería de 200.000 euros.

Por otro lado, la conselleira destacó también que las empresas y entidades locales y sociales gallegas también disponen este año de una línea de apoyos para la instalación de paneles fotovoltaicos. La convocatoria cerró el pasado 2 de marzo con un presupuesto que asciende a los 6,5 millones de euros y ayudas máximas de hasta 150.000 euros. Según precisó, registró 107 solicitudes: 86 de empresas, cuatro de entidades sin ánimo de lucro y 17 de asociaciones locales.