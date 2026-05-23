El PP tacha de “estratosféricas” las tasas del Plan Concilia y solicita su rebaja

Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove Gonzalo Salgado

El PP de O Grove denuncia las tasas “estratosféricas” de las actividades de conciliación estival impulsadas por el Concello para este verano, señalando que son “das máis elevadas da provincia” y por lo que solicitan su inmediataba rebaja “para non sablear ás familias con algo tan básico e necesario para poidan aunar o seu traballo co coidado dos cativos sen empeñarse”.

Los populares indican que el programa Conciliagrove tiene fijadas unas tarifas de 130 euros mensuales por niño con una atención matinal de hasta cinco horas en los días laborales y que las mismas se elevan hasta los 155 euros en caso de inscribirse también en el Plan Madruga. “Son uns prezos totalmente esaxerados que deben modificarse con urxencia”, manifiesta la portavoz, Carolina Otero.

“Vemos como moitísimos concellos de todas as cores políticas ofrecen uns prezos un pouco máis altos ou menos, pero relativamente asequibles e, desde logo, moitísimo máis baixos que O Grove, polo que cremos que, xa que aínda quedan cinco semanas para que comecen estas actividades, o Concello ten tempo para actuar de urxencia e aprobar unha modificación destas taxas totalmente esaxeradas”, reclama la concejala, quien advierte, además, se encuentran “fóra de mercado”.