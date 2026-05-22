Solicitan más de cuatro años y una multa de 2.500 euros por un delito de drogas en O Grove

Imagen de archivo de los Juzgados de Cambados Gonzalo Salgado

La Fiscalía Provincial de Pontevedra pide cuatro años y seis meses de cárcel, así como una multa de 2.500 euros para un hombre por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en O Grove.

Los hechos se remontan al 30 de abril de 2022, cuando sobre las 18:20 horas el presunto autor se encontraba en el interior de su vehículo entre la Avenida de Portugal y lugar de O Con de la península meca conversando con un tercero en la vía pública.

Ocultos bajo su ropa, el varón guardaba dos envoltorios de plástico que en su interior albergaban 5,016 y 3,245 gramos de cocaína respectivamente. Además, en la cartera llevaba también cinco envoltorios que juntos sumaban más de cuatro gramos de la misma sustancia. Asimismo, portaba otro envoltorio con resina de cannabis.

Según expone la acusación, las supuestas intenciones del hombre eran “destinar las referidas sustancias a la venta o intercambio por efectos valiosos a terceros. Los demás efectos intervenidos procedían de su actividad ilícita o eran utilizados para llevarla a cabo”.

Los hechos constituyen un delito contra la salud pública en su modalidad de daño graves, motivo por el que se pide la pena y multa citadas.