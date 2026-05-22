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O Grove

La Diputación aprueba cerca de 320.000 euros para mejoras en espacios público y deportivos

Son 175.000 euros del Plan +Provincia y casi 145.000 del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas (PEID)

Sandra Rey
22/05/2026 19:04
El diputado provincial, Marcos Guisasola, acompañado del alcalde, José Cacabelos, y miembros del gobierno municipal
El diputado provincial, Marcos Guisasola, acompañado del alcalde, José Cacabelos, y miembros del gobierno municipal en el campo de fútbol Monte da Vila
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La Diputación de Pontevedra aprobó este viernes en la Xunta de Goberno hasta 175.000 euros de la línea dos del Plan +Provincia y cerca de 145.000 euros del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas (PEID) para ejecutar mejoras en diversos espacios de O Grove. 

En lo relativo al +Provincia, los 175.000 euros de la línea dos se dividen en cerca de 65.000 para el mantenimiento y conservación de áreas públicas; 64.000 euros para el plan de rozas y conservación de caminos; 18.000 euros para el alquiler de maquinaria para limpieza de calle; otros 18.000 para el servicio de recogida de residuos urbanos; 6.000 para le mantenimiento de pistas de pádel y 4.000 para la mejora del gimnasio del pabellón Monte da Vila.

Por su parte, los casi 145.000 del PEID se destinará a la sustitución del césped del campo de fútbol Monte da Vila, al no superar el actual los parámetros mínimos de absorción de impactos, deformación vertical, bote y rodaje de balón.

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