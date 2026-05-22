La Diputación aprueba cerca de 320.000 euros para mejoras en espacios público y deportivos
Son 175.000 euros del Plan +Provincia y casi 145.000 del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas (PEID)
La Diputación de Pontevedra aprobó este viernes en la Xunta de Goberno hasta 175.000 euros de la línea dos del Plan +Provincia y cerca de 145.000 euros del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas (PEID) para ejecutar mejoras en diversos espacios de O Grove.
En lo relativo al +Provincia, los 175.000 euros de la línea dos se dividen en cerca de 65.000 para el mantenimiento y conservación de áreas públicas; 64.000 euros para el plan de rozas y conservación de caminos; 18.000 euros para el alquiler de maquinaria para limpieza de calle; otros 18.000 para el servicio de recogida de residuos urbanos; 6.000 para le mantenimiento de pistas de pádel y 4.000 para la mejora del gimnasio del pabellón Monte da Vila.
Por su parte, los casi 145.000 del PEID se destinará a la sustitución del césped del campo de fútbol Monte da Vila, al no superar el actual los parámetros mínimos de absorción de impactos, deformación vertical, bote y rodaje de balón.