La Diputación aprueba cerca de 320.000 euros para mejoras en espacios público y deportivos

El diputado provincial, Marcos Guisasola, acompañado del alcalde, José Cacabelos, y miembros del gobierno municipal en el campo de fútbol Monte da Vila Cedida

La Diputación de Pontevedra aprobó este viernes en la Xunta de Goberno hasta 175.000 euros de la línea dos del Plan +Provincia y cerca de 145.000 euros del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas (PEID) para ejecutar mejoras en diversos espacios de O Grove.

En lo relativo al +Provincia, los 175.000 euros de la línea dos se dividen en cerca de 65.000 para el mantenimiento y conservación de áreas públicas; 64.000 euros para el plan de rozas y conservación de caminos; 18.000 euros para el alquiler de maquinaria para limpieza de calle; otros 18.000 para el servicio de recogida de residuos urbanos; 6.000 para le mantenimiento de pistas de pádel y 4.000 para la mejora del gimnasio del pabellón Monte da Vila.

Por su parte, los casi 145.000 del PEID se destinará a la sustitución del césped del campo de fútbol Monte da Vila, al no superar el actual los parámetros mínimos de absorción de impactos, deformación vertical, bote y rodaje de balón.