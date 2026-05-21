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O Grove

Pull&Bear y el Eurostars Gran Hotel La Toja se unen para lanzar una colección cápsula

Las prendas ya están disponibles en web y en algunas tiendas seleccionadas

Sandra Rey
21/05/2026 18:56
Coleccion Pull and Bear x Gran Hotel La Toja 1
Tonos como el azul royal, el blanco y el amarillo, así como las rayas, son parte de la esencia de la colección, que evocan la identidad del hotel 
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La marca de Inditex, Pull&Bear, presenta su nueva colección de verano junto a Eurostars Hotel Company, una colaboración inspirada en el espíritu del Eurostars Gran Hotel La Toja, uno de los establecimientos más icónicos de la comarca arousana y la península meca.

La colección –ya disponible en web y en algunas tiendas seleccionadas– nace del imaginario visual del hotel, trasladando su identidad atemporal al universo de la moda mediante prendas concebidas para disfrutar del verano desde una perspectiva relajada.

El resultado es una propuesta que fusiona la esencia del resort con un estilo desenfadado de inspiración “vintage”. Tonos como el azul royal, el blanco y el amarillo evocan el mar, la luz y la identidad del hotel y la isla. Las rayas, presentes en distintas piezas, se convierten también en uno de los elementos protagonistas de la propuesta.

Coleccion Pull and Bear x Gran Hotel La Toja
Entre las prendas hay ropa de punto ligero y básicos versátiles que combinan comodidad y estilo
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Entre las prendas se encuentran camisas “oversize”, “shorts”, ropa de punto ligero y básicos versátiles que combinan comodidad y estilo en una propuesta pensada para acompañar el ritmo pausado del verano.

Durante este fin de semana habrá una Pop Up en los jardines del Eurostars Gran Hotel La Toja, en la que los huéspedes podrán adquirir las prendas.

Coleccion Pull and Bear x Gran Hotel La Toja
La Pop Up disponible en los jardines
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