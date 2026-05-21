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O Grove

La diseñadora Lucía Cacabelos presentará su colección ‘Sempre Forsa’ en la Semana Internacional de la Moda de Andalucía

La joven ha sido una de las 25 creadoras  emergentes seleccionadas para exponer sus prendas en Sevilla el próximo 25 de mayo

Sandra Rey
21/05/2026 20:11
La diseñadora de moda grovense, Lucía Cacabelos
La diseñadora de moda grovense, Lucía Cacabelos
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La diseñadora de moda grovense, Lucía Cacabelos, presentará el próximo lunes, 25 de mayo, su última colección ‘Sempre Forsa’ en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en Sevilla, en el marco de la Semana Internacional de la Moda de Andalucía (SIMA). La joven de 24 años será la única gallega que mostrará sus creaciones en este icónico evento.

‘Sempre Forsa’ es una propuesta que fusiona la estética contemporánea con la producción sostenible y el diseño artesano. La colección, totalmente inclusiva y sin categoría de género, está inspirada en la estética “worker” de la ropa de trabajo, fusionada con la moda urbana asiática y el origen del hip-hop en Estados Unidos en los años 90.

Sempre Forsa Lucia Cacabelos
La colección está inspirada en la estética “worker” de la ropa de trabajo, fusionada con la moda urbana asiática y el origen del hip-hop en Estados Unidos en los años 90
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“Busco que la gente se sienta identificada con una marca que da valor a la durabilidad de las prendas, a la calidad de las mismas y al proceso de producción. ‘Sempre Forsa’ es una colección que me representa tanto a nivel de diseñadora como de consumidora”, explica la creadora grovense.

La colección que presentará en el desfile de Sevilla está compuesta por seis estilismos, cada uno de ellos con tres o cuatro prendas de creación propia y complementos.

Así, Lucía Cacabelos ha sido una de las 25 diseñadoras emergentes seleccionadas entre las más de 200 que se presentaron a la SIMA. Para la grovense, el principal atractivo de este evento está en la visibilidad que le pueda aportar: “Es una gran oportunidad para darte a conocer y para que la gente vea tu ropa y, más o menos, en qué te enfocas”, expone la joven diseñadora.

Sempre Forsa Lucia Cacabelos
Uno de los modelos que expondrá en la SIMA
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