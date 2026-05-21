La Diputación aprobará cerca de 145.000 euros para mejoras en el campo de fútbol Monte da Vila

El diputado provincial, Marcos Guisasola, acompañado del alcalde, José Cacabelos, y miembros del gobierno municipal Cedida

El diputado provincial, Marcos Guisasola, acompañado por el alcalde grovense, José Cacabelos, y miembros del gobierno municipal, visitó este jueves el campo de fútbol Monte da Vila para anunciar que la Diputación aprobará en la Xunta de Goberno una cuantía de casi 145.000 euros para ejecutar mejoras en el área de juego.

La actuación a llevar a cabo consistirá en la sustitución del pavimento de césped artifical existente en el terreno de juego, al no superar el actual los parámetros mínimos de absorción de impacto, deformación vertical, bote y rodaje de balón exigidos por la normativa vigente.

En concreto, se llevarán a cabo acciones previas de desmonte y provisión del equipamiento deportivo existente para su posterior reinstalación, un paso que incluye también la revisión y limpieza de los canalones perimentrales de drenaje; se procederá al desmonte del césped artificial mediante maquinaria especializada y se instalará el nuevo de última generación.

La subvención se enmarca en el III Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, dotado de ocho millones de euros y destinado a municipios de menos de 50.000 habitantes.

“Complementamos así varios investimentos que estamos a facer no mundo do deporte a nivel municipal, e concretamente nos campos de fútbol”, expone el primer edil. “En canto se nos notifique oficialmente, desde o Concello xa poderemos licitar o cambio do céspede”, añade, señalando que la intención es que la actuación se lleve a cabo en los meses de julio y agosto, antes del inicio de la temporada de juego 2026/2027.