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O Grove

El Concello abre el plazo de inscripciones para el Plan Conciliagrove 2026

El servicio estará disponible durante los meses de julio y agosto en las modalidades de campamento deportivo y ludoteca

Sandra Rey
21/05/2026 06:30
Fachada do Concello de O Grove
Fachada de la Casa Consistorial meca
Mónica Ferreirós
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El Concello de O Grove abre este jueves, 21 de mayo, el plazo de solicitudes para poder inscribirse en el Plan Concilia y beneficiarse del servicio durante el próximo verano. El proceso estará activo hasta el día 29 de este mismo mes y la lista de admitidos se publicará el 1 de junio.

Como cada año, el objetivo de este programa municipal es facilitar la conciliación familiar y laboral de las familias durante el periodo de vacaciones escolares, en concreto en los meses de julio y agosto.

De esta manera, la propuesta se desarrollará en dos modalidades. Por un lado, la ludoteca, una actividad dirigida a niños y niñas nacidos entre 2018 y 2022 y que se desarrollará en el Antigo Colexio das Monxas. El horario es de lunes a viernes desde las nueve de la mañana hasta las dos del mediodía, con posibilidad de optar al Plan Madruga, que es de ocho a nueve de la mañana. El precio de esta modalidad es de 155 euros por mes.

Por otro lado, el programa también ofrece un campamento deportivo en pabellón Monte da Vila, dirigido a niños y niñas nacidos entre el 2012 y el 2019. El horario es de lunes a viernes de diez de la mañana hasta las dos menos cuarto del mediodía, también con opción de optar al Plan Madruga, que es de nueve a diez de la mañana. La mensualidad es de 130 euros.

Las inscripciones deben realizarse, o bien a través de la sede electrónica del Concello, o presencialmente en la Casa Consistorial.

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