Cerca de 800 estudiantes participan en la XX edición de Esculturas de Area del IES Monte da Vila

Parte del alumnado haciendo una de las figuras Cedida

Casi 800 estudiantes de diferentes institutos de la provincia de Pontevedra participaron este miércoles en la XX edición de Esculturas de Area, una actividad que año tras año organiza el centro grovense IES Monte da Vila en la playa de A Lanzada y que congrega a numerosos jóvenes que se implican con esta disciplina artística.

Desde la organización de la iniciativa destacan que esta edición fue, probablemente, la más multitudinaria hasta la fecha. En concreto, en el arenal estuvieron presentes alumnos de Secundaria y Bachillerato del IES As Bizocas de O Grove, IES de Meaño, IES Avelina Valladares de A Estrada, IES Illa de Arousa, IES Luis Seoane, IES Torrente Ballester e IES Xunqueira I de Pontevedra, IES Fernando Blanco de Cee, IES Chano Piñeiro de Forcarei, IES de Teis e IES Politécnico de Vigo.

Los participantes en A Lanzada Cedida

En esta ocasión, la temática a seguir fue ‘Seres fantásticos de Galicia’, dando como resultado representaciones del olláparo (similar a un cíclope), alicornio (semejante al unicornio), la Santa Compaña y de sirenas, entre otras figuras mitológicas.

Miembros de la organización explican que, previamente a la elaboración de las esculturas de arena, se hizo un trabajo de investigación en las aulas sobre la temática en cuestión, de manera que los jóvenes y el profesorado conociesen en mayor profundidad las historias detrás de las representaciones que iban a ejecutar. En esta fase anterior, el estudiantado también tuvo la oportunidad de crear “maquetas” de plastilina sobre las figuras que querían construir en la playa. “El alumnado siempre coge esta actividad con muchas ganas, pues es una jornada diferente a las que viven diariamente en el instituto”, destacan.

Uno de los seres mitológicos hecho por los jóvenes Cedida

Asimismo, señalan que este año se hicieron más esculturas empleando la técnica del ‘relieve’ y no la de ‘bulto redondo’, a diferencia de ediciones pasadas. “Como siempre, fue una jornada de compartir, de arte y pasarlo bien”, apuntan.