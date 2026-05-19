Las pasarelas de A Toxa, Area da Cruz y Area de Reboredo se arreglarán antes del verano

Labores de mantenimiento en la pasarela de la playa de Raeiros, en O Grove, en noviembre del año pasado Gonzalo Salgado

Tras la aprobación de la modificación presupuestaria para añadir el remanente el pasado mes de abril con los únicos votos a favor del grupo del gobierno, el Concello ya trabaja para poder invertir parte de esta partida.

Así, tal y como confirma el alcalde, José Cacabelos, desde el Concello ya se está trabajando para poder sacar a licitación las primeras obras que tendrán, como objetivo, arreglar la pasarela de madera de A Toxa -ubicada entrando a la isla a la derecha-, la de Area de Reboredo y la de Area da Cruz.

“Estas son as tres intervencións prioritarias que queremos sacar adiante”, señaló el edil. La previsión, cuenta, es que estos trabajos puedan salir a concurso la primera semana de junio para poder “executar, ainda que un pouco apurados, estas obra antes da chegada do verán”. La partida para estas tres zonas, detalla el edil, será “importante”.

Después de llevar a cabo estas tres actuaciones, explica Cacabelos, el resto de trabajos de mantenimiento que se harán en las distintas pasarelas de madera de las playas mecas se ejecutarán durante la época estival.

700.000 euros

La propuesta presupuestaria para arreglar las pasarelas de madera y los accesos a la playa suma 700.000 euros. La cifra es tal porque, según como explicó Cacabelos en el momento de su aprobación, son muchos los desperfectos que hay que solucionar y muchas las ubicaciones en las que hay que actuar.

La propuesta del gobierno meco para el remanente sale adelante con el no de EU y la abstención del BNG y el PP Más información

Otras de las propuestas para el remanente que fueron aprobadas con el no de Esquerda Unida y la abstención del PP y de los nacionalistas, fue el gasto de hasta 500.000 euros para reformar la sede del Club de Remo Mecos.

En este punto, el alcalde recordó que existe un conflicto con la empresa que llevó a cabo las obras en este edificio y las consecuencias son grandes desperfectos en el inmueble. La inversión de medio millón de euros, por tanto, tendrán como objete solucionar los problemas estructurales de la sede deportiva y, además, crear un nuevo vestuario para mujeres ya que su número ha aumentado considerablemente los últimos años.

Entre los usos del remanente -que asciende a más de tres millones de euros- también se incluye la inversión en el servicio de recogida de basuras. Para ello se detalla la compra de un nuevo camión y de un total de 150 nuevos colectores que se instalarán en diferentes puntos del municipio.

En el listado de propuestas aprobado en Pleno también se recoge aportar un total de 55.000 euros a la Comunidad de Montes de San Martiño para la limpieza de hectáreas del monte -principalmente Siradella- o la compra e instalación de un nuevo baño autolimpiable en Terra de Porto por 80.000 euros.