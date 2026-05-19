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O Grove

GroveMakers busca propuestas para llenar de diseño y artesanía sus mercadillos en A Barrosa

Los interesados tienen hasta el 30 de este mes para enviar su solicitud

C. Hierro
19/05/2026 19:27
Cartel de los mercadillos organizados por GroveMakers
Cartel de los mercadillos organizados por GroveMakers
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Un año más, con la llegada del buen tiempo, la asociación GroveMakers vuelve a programar sus mercadillos en el entorno de la playa de A Barrosa.

Aquellas personas que estén interesadas en mostrar sus trabajos de diseño y artesanía ya pueden mandar sus propuestas a través del enlace que la entidad tiene publicado en sus perfiles de las redes sociales. El plazo de inscripción termina el día 30 de este mes.

En este evento, que se celebrará los domingos 19 y 26 de julio y 2, 9 y 16 de agosto, tienen cabida todo tipo de productos. Así, se espera que, como en ediciones anteriores, los expositores muestren desde prendas de ropa o textil hasta piezas de joyería o cuero, pasando por trabajos de ilustración, serigrafía, enmarcación o pintura.

La elección de los expositores, señalan en las bases del mercadillo, tendrá en cuenta tanto la originalidad como la creatividad, la calidad y la innovación en las propuestas con el objetivo que el abanico de productos que se pongan a la venta sea lo más amplio, diverso y atractivo posible.

Está previsto que la apertura de los puestos del mercadillo sea a las once de la mañana y se alargue hasta las nueve de la noche.

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